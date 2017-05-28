«Арсенал», «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ» и «Барселона» стали обладателями национальных кубков

Автор: Вадим Павлов 0

Венгер

Завершились кубковые соревнования во Франции, Испании, Германии и Англии. Национальные кубки своих стран выиграли «ПСЖ», «Барселона», «Боруссия» Дортмунд и «Арсенал».

«Анже» — «ПСЖ» — 0:1 (0:0)

0:1 — Сиссокко (90, в свои ворота).

ПСЖ

«Барселона» — «Алавес» — 3:1 (3:1)

1:0 — Месси (30), 1:1 — Эрнандес (33), 2:1 — Неймар (45), 3:1 — Алькасер (45).

Барселона

«Айнтрахт» — «Боруссия» Д — 1:2 (1:1)

0:1 — Дембеле (8), 1:1 — Ребич (29), 1:2 — Обамеянг (67, с пенальти).

Боруссия

«Арсенал» — «Челси» — 2:1 (1:0)

1:0 — Санчес (4), 1:1 — Диего Коста (76), 2:1 — Рэмси (79).

Арсенал

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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