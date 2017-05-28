Диего Коста: «Я покину «Челси» только ради «Атлетико»

Форвард «Челси» Диего Коста рассказал, что уйдет из «Челси» только ради одного клуба. Футболист готов принять предложение лишь от «Атлетико».

«Я покину «Челси» только ради «Атлетико». В ином случае останусь здесь. Я не заинтересован в других клубах», – заявил Диего Коста.

Напомним, форвард уже выступал за мадридский «Атлетико» в сезонах 2007-2009 и 2010-2014, откуда и перешел в «Челси» за 38 миллионов евро. На сегодняшний день рыночная стоимость форварда оценивается в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии 35 матчей, в которых отметился 20 забитыми мячами и 10 результативными передачами.