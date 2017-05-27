Войцех Щенсны может сменить Джанлуиджи Доннарумму в «Милане»

Польский голкипер Войцех Щенсны может стать игроком «Милана». «Россонери» пока не могут подписать новый контракт с нынешним голкипером Доннаруммой.
«Милан» хочет приобрести голкипера Войцеха Щесны, если клубу не удастся договориться о продлении контракта с Джанлуижди Доннаруммой.
Недавно стало известно, что руководство «Милана» поставило ультиматум 18-летнему голкиперу. Доннарумма должен продлить контракт до 30 июня, в противном случае футболист проведет весь следующий сезон в запасе, а уже потом сможет покинуть клуб как свободный агент.
Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил Войцеху трехлетний контракт.
Права на Войцеха принадлежат «Арсеналу», а последние два сезона голкипер провел в составе «Ромы». В текущем сезоне Щенсны пропустил 39 мячей в 38 матчах. 14 встреч вратарь отстоял на ноль. Доннарумма пропустил 43 мяча в 37 встречах.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia