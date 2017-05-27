Квинси Промес: «Сейчас я всем доволен в «Спартаке» и нет никаких причин, чтобы уйти»

Полузащитник «Спартака» Квинси Прмес прокомментировал свою дальнейшую судьбу. Квинси отметил, что пока всем доволен в «Спартаке».

«Да, в моем контракте действительно есть фиксированная сумма, за которую я могу покинуть «Спартак», но ни о каких деталях я вам не могу сказать. Я не делаю заявлений по поводу того, останусь ли я или нет. К игрокам всегда есть интерес, поэтому неизвестно, что может случиться. Сейчас я всем доволен в «Спартаке» и нет никаких причин, чтобы уйти», – заявил Промес.

Отступные за 25-летнего игрока составляют 37,5 миллионов евро. Для китайских клубов эта сумма в два раза выше. Transfermarkt оценивает голландца в 18 миллионов евро.

В завершившимся сезоне Промес набрал 12+10 по системе гол+пас, а «Спартак» стал чемпионом страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Telegraaf.nl