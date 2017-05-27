Воронежская СДЮСШОР-15 выиграла турнир Романа Шишкина по футболу

На днях в Воронеже прошел 5-й ежегодный турнир Романа Шишкина по футболу. 20 команд мальчиков 2008 года рождения из Воронежа, Липецка, Старого Оскола, Россоши и Брянска боролись за победу в соревнованиях, а сам Роман прокомментировал завершившийся турнир.

«Я рад, что с каждым годом уровень моего турнира растет. Приезжает все больше сильных команд из разных городов Черноземья, ребята бьются за победу до последнего. Победитель в финале между «СДЮСШОР-15» и «Химиком» определился только после серии пенальти, в которой каждая из команд нанесла более 10 ударов. В последние годы в футбольных школах Воронежа становится все больше юных спортсменов. Надеюсь, в этом есть и моя заслуга тоже», — сказал Шишкин.

Защитник «Краснодара» и сборной России лично наблюдал за матчами турнира и награждал участников и победителей. Бронзовым призером стал «Оскол» из Старого Оскола, серебро досталось «Химику» из Россоши, а золотые медали выиграла воронежская команда СДЮСШОР-15.

Самые заметные игроки турнира получили майки с автографами футболистов «Краснодара»: лучший защитник Павел Калашников- футболку Андреаса Гранквиста, лучший полузащитник Кирилл Коваленко– майку Юрия Газинского, а лучшим бомбардироми обладателем футболки Федора Смолова стал Даниил Доля. Он также был признан лучшим игроком турнира по версии Романа Шишкина.

Фото: Сергей Никитин

Источник: Еженедельник «Футбол»