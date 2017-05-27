Роман Зобнин стал лучшим игроком «Спартака» по версии «Фратрии»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобним был признан лучшим игроком красно-белых в сезоне 16/17 по версии «Фратрии». Зобнин финишировал с приличным отрывом от Промеса.

Рома Зобнин набрал 370 очков. На втором месте расположился Квинси Промес (322,5 балла). Тройку замкнул Фернандо (320 очков).

Предыдущие два сезона в таком голосовании победу одерживал Промес. В текущем сезоне Роман забил два мяча и отдал три голевых паса. «Спартак» стал чемпионом страны впервые за последние 16 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: Fratria.ru