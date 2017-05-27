Константин Сарсания назначен спортивным директором «Зенита»

Константин Сарсания вернулся в «Зенит». Российский агент и функционер назначен на должность спортивного директора в клубе из Санкт-Петербурга.

Сегодня Константин Сарсания был утвержден в должности спортивного директора «Зенита», информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

В 2006 году Сарсания был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008 стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.

Напомним, что вчера в «Зенит» вернулся Сергей Фурсенко, который стал председателем правления клуба и президентом, кроме того до завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»