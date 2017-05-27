Эден Азар: «Если я подпишу контракт, «Челси» может не хватить денег на Лукаку!»

Хавбек «Челси» Эден Азар рассказал о ситуации с продлением контракта. Бельгийский полузащитник заявил, что если он подпишет новый контракт, то клубу может не хватить денег на покупку Ромелу Лукаку.

«На данный момент мы не ведем переговоров о новом контракте и ждем окончания сезона. Я абсолютно спокоен. Мы все обсудим. Если не сможем договориться, посмотрим на другие варианты. На сегодня я счастлив в «Челси». Обсудим будущее с клубом после того, как я вернусь из сборной.

Если я подпишу контракт, «Челси» может не хватить денег на Лукаку! Шучу. Кто бы ни пришел, мы будем готовы к новому сезону», — заявил Азар.

В закончившемся сезоне Эден Азар принял участие в 36 матчах в АПЛ, в которых отметился 16 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Het Nieuwsblad