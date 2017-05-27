«Спартак» и «Локомотив» поборются за форварда «Сампдории»

Автор: Вадим Павлов 0

Будимир

«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в приобретении нападающего «Сампдории» Анте Будимира. Об этом рассказал представитель футболиста Винченцо Тропиано.

«Могу подтвердить интерес пражской «Спарты» и «Риеки», а также добавлю, что игроком интересуются московские «Спартак» и «Локомотив».

Анте пользуется большим авторитетом на рынке в Европе, но и в Италии есть несколько клубов, которые хотели бы подписать его. Но пока он игрок «Сампдории», хотя в этом году ему не дали шанс показать себя. Теперь мы должны выяснить, как будет развиваться ситуация, и тогда поставим точку. Возвращение в «Кротоне»? Посмотрим», — рассказал представитель форварда Винченцо Тропиано.

25-летний Анте Будимир в этом сезоне сыграл в 14 матчах во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом.

Фото: Global Look Press
Источник: CalcioWeb

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