«Спартак» и «Локомотив» поборются за форварда «Сампдории»

«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в приобретении нападающего «Сампдории» Анте Будимира. Об этом рассказал представитель футболиста Винченцо Тропиано.

«Могу подтвердить интерес пражской «Спарты» и «Риеки», а также добавлю, что игроком интересуются московские «Спартак» и «Локомотив».

Анте пользуется большим авторитетом на рынке в Европе, но и в Италии есть несколько клубов, которые хотели бы подписать его. Но пока он игрок «Сампдории», хотя в этом году ему не дали шанс показать себя. Теперь мы должны выяснить, как будет развиваться ситуация, и тогда поставим точку. Возвращение в «Кротоне»? Посмотрим», — рассказал представитель форварда Винченцо Тропиано.

25-летний Анте Будимир в этом сезоне сыграл в 14 матчах во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом.