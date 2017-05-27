Руководство «Милана» поставило Джанлуиджи Доннарумме суровый ультиматум

Автор: Вадим Павлов 0

Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может лишиться места в стартовом составе. В случае если 18-летний голкипер откажется от нового соглашения до 30 июня, сезон-2017/18 он проведет на скамейке.

Руководство «Милана» пообещало голкиперу вывести его из стартового состава в том случае, если он будет затягивать с продлением контракта, который истекает летом 2018 года контракт. На 18-летнего голкипера претендуют несколько европейских топ-клубов, но итальянцы не собираются отпускать игрока, предлагая ему увеличение зарплаты с 250 тысяч евро до 3 млн евро.

Отмечается, что процесс переговоров между руководством «Милана» и агентом футболиста Мино Райолой проходят тяжело, и сам Доннарумма не спешит ставить свою подпись на новых документах. Как сообщается, в случае если Доннарумма откажется подписать новое соглашение до 30 июня, то сезон-2017/18 он проведет на скамейке.

Джанлуиджи Доннарумма провел в Серии А-2016/17 37 матчей, в 12 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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