Массимилиано Аллегри: «Я хочу остаться в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри положил конец слухам о своем уходе. Итальянский специалист намерен остаться в Турине.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что не планирует покидать туринский клуб. Ранее сообщалось, что в услугах итальянского специалиста заинтересованы «Арсенал» и «ПСЖ».

«Я хочу остаться в «Ювентусе». Я люблю свою работу. Наша команда вышла на новый уровень. Нужно сесть и поговорить с руководством», – заявил Аллегри.

Напомним, что под руководством Аллегри «Ювентус» в нынешнем сезоне выиграл чемпионат Италии и вышел в финал Лиги чемпионов.