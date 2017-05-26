«Арсенал» потратил миллион рублей на восстановление газона, который повредили фанаты «Спартака»

Тульскому «Арсеналу» удалось восстановить газон на стадионе Центральный к ответному стыковому матчу за право участия в РФПЛ сезона-2017/18 с красноярским «Енисеем». Об этом сообщил спортивный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

Газон пострадал после матча 30-го тура чемпионата РФПЛ с московским «Спартаком», поскольку, как только завершилась игра, на поле выбежали болельщики. На газоне в общей сложности находилось не менее четырех тысяч человек. Помимо поля, были испорчены ворота стадиона.

«Да, мы восстановили газон. Пришлось произвести вывоз грунта с площади 7х7 м, заменить песок, заменить рулоны газона. Потратили много сил и нервов, а что касается стоимости процедур, то точной калькуляции мы не производили, но это потребовало порядка миллиона рублей», — сказал Балашов.

Матч между «Арсеналом» и «Енисеем» состоится в грядущее воскресенье. В первой игре, которая состоялась в Красноярске в четверг, победу со счетом 2:1 одержал «Енисей».

Фото: официальный сайт «Арсенала»

Источник: ТАСС