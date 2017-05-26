Федор Смолов: «Не мне судить о травме Фернандеса. На его позиции может сыграть Смольников»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов ответил на вопросы о сборной России. 27-летний нападающий поделился мнением о травме Марио Фернандеса, а также об отсутствии в сборной Александра Кокорина, Павла Мамаева и Олега Шатова.

«Понимаю ли я, как меня будут использовать на Кубке конфедераций? На какой позиции, в каком окружении? Это будет зависеть от тактики и от тренеров. Я футболист. Мое дело – выполнять их указания.

Кокорин, Мамаев, Шатов не попали в состав на Кубок конфедераций. Согласен ли я, что они не пригодятся? Конечно, я общаюсь с Шатовым и Мамаевым и переживаю за них. Точно знаю, что эти двое мечтали играть в сборной, но тренеры решили по-своему.

Нужен ли сборной иностранец, который получает российский паспорт, а в решающий момент улетает лечить нос на родину? Этот вопрос уместнее адресовать руководству нашей национальной команды. У Марио Фернандеса точно есть игровые качества, чтобы сделать сборную России сильнее, в том числе на самом высоком уровне. Что касается его травмы – не владею информацией и не мне о ней судить. Думаю, на его позиции вполне достойно может сыграть Игорь Смольников», – рассказал Федор Смолов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс