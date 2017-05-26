Футбольному клубу «Зенит» исполнилось 92 года

25 мая санкт-петербургский «Зенит» отпраздновал свой день рождения. Бронзовому призеру чемпионата России сезона 2016/17 исполнилось 92 года.

«25 мая 1925 года на Ленинградском металлическом заводе была основана команда, положившая начало великой истории. Сине-бело-голубые преодолели за это время путь от заводского коллектива физкультуры до одного из самых известных клубов Европы.

Сине-бело-голубые начинают новый год с новыми ожиданиями, надеждами и желанием порадовать лучших болельщиков мира. Своей игрой на футбольном поле и деятельностью за его пределами футбольный клуб представляет город, которому обязан своим происхождением.

С праздником, сине-бело-голубые!», — говорится в официальном заявлении клуба.

«Зенит» — один из самых титулованных клубов страны. На его счету 17 трофеев: 5 чемпионских кубков, Кубок Премьер-лиги, 4 Кубка и 5 Суперкубков страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: официальный сайт «Зенита»