Пабло Сабалета стал игроком «Вест Хэма»

«Вест Хэм» объявил о трансфере Пабло Сабалеты. Экс-защитник «Манчестер Сити» перейдет в стан «молотобойцев» в качестве свободного агента.

Пабло Сабалета присоединится к «Вест Хэму» 1 июля 2017 года в качестве свободного агента. После окончания контракта с «Манчестер Сити» аргентинский защитник официально станет игроком лондонского клуба.

«Я невероятно счастлив стать частью «Вест Хэма». Я прихожу в клуб в надежде на то, что мы сможем достичь успеха. Я отклонил предложения от ведущих клубов Италии, Испании и Англии ради того, чтобы присоединиться к «молотобойцам». Я надеюсь, что смогу подарить болельщикам «Вест Хэма» множество счастливых моментов.

Иногда новый вызов — это все, что нужно футболисту. Мое время в «Манчестер Сити» подошло к концу. Это были фантастические девять лет. «Сити» дал мне возможность приехать в эту замечательную лигу. Я хотел продолжить играть в Премьер-Лиге и переход в «Вест Хэм» стал для меня новым вызовом. Я готов к нему и с нетерпением жду начала сезона», — рассказал Сабалета.

В закончившемся сезоне Пабло Сабалета принял участие в 20 матчах в АПЛ в составе «Манчестер Сити», в которых отметился 1 забитым мячом.

Фото: официальный сайт «Вест Хэма»

Источник: официальный сайт «Вест Хэма»