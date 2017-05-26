Сборная Новой Зеландии объявила состав на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной Новой Зеландии во главе с Энтони Хадсоном назвал состав на Кубок конфедераций. Новозеландцы сыграют в одной группе с Россией, Мексикой и Португалией.

Отметим, что капитан сборной Новой Зеландии Уинстон Рид пропустит грядущий Кубок конфедераций в России. Защитник «Вест Хэма» был прооперирован в связи с травмой колена и пропустит 8-12 недель.

Вратари: Глен Мосс («Ньюкасл Джетс»), Стефан Маринович («Унтерхахинг»), Тамати Уильямс («Валвейк»);

Защитники: Томми Смит («Ипсвич Таун»), Сэм Бразертон («Сандерленд»), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс»), Михаэл Боксолл («Суперспорт Юнайтед»), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейс»), Темистоклис Цимополутос («Яннина»), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба — «Веллингтон Феникс»), Деклан Винне («Ванкувер») Дэн Ингем («Брисбен Роар»);

Полузащитники: Клейтон Льюис («Окленд Сити»), Майкл Макглинчи, Алекс Артур Руфер (оба — «Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле»), Билл Туилома («Марсель»), Марко Рохас («Мельбурн Виктори»);

Нападающие: Монти Марк Паттерсон («Ипсвич Таун»), Шейн Смелц («Борнео»), Крис Вуд («Лидс Юнайтед»), Коста Барбарусес («Веллингтон Феникс»).

Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

Фото: твиттер сборной Новой Зеландии

Источник: твиттер сборной Новой Зеландии