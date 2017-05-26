Мирча Луческу: «Спартаку» помогли стать чемпионом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что «Спартаку» помогли стать чемпионом. Румынский специалист считает, что судейство, пресса и федерация были на стороне красно-белых.

«У нас был отличное начало. Думаю, что к 17-му туру мы были единственной командой в Европе без поражений. Это продолжалось до того момента пока мы не обыграли «Спартак» в Санкт-Петербурге. При счете 3:2 в нашу пользу арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, после чего мы забили гол. Тогда и началась кампания против нас, тотальное недовольство со стороны болельщиков, близких к «Спартаку» людей. Вмешался президент федерации, глава арбитров был заменен, судья, обслуживавший матч, был отстранен.

В тот момент я понял, что есть лишь одна цель – помочь «Спартаку» стать чемпионом спустя 15 лет. Это самая популярная команда в российском футболе. Впервые команда под моим руководством заняла третье место. Как только я подписал договор, московские газеты устроили кампанию против меня, и я их понимаю. Они хотят, чтобы Лига чемпионов была в Москве», — рассказал Луческу.

«Зенит» занял третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, завоевав путевку в Лигу Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: sportfm.ro