Леон Горетцка опроверг слухи о переходе в «Баварию»

Полузащитник «Шальке» Леон Горетцка пока не переходит в «Баварию». Об этом заявил сам футболист.

«Сейчас я могу лишь сказать, что вокруг меня существуют определенные слухи, предположения и спекуляции. И все это не соответствует истине. Когда будет принято решение, я сам дам об этом знать», — сказал футболист.

Контракт футболиста с «Шальке» рассчитан до лета 2018 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро. Сообщалось, что гильзенкирхинцы хотят выручить за Леона 22 миллиона евро.

«Шальке» занял 10 место по итогам чемпионата Германии. Горетцка провел 30 матчей, в которых пять раз поражал ворота соперников, а также пять раз помогал это сделать партнерам по команде.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com