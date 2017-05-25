Леон Горетцка опроверг слухи о переходе в «Баварию»

Автор: Никита Пронин 0

Леон Горетцка

Полузащитник «Шальке» Леон Горетцка пока не переходит в «Баварию». Об этом заявил сам футболист.

«Сейчас я могу лишь сказать, что вокруг меня существуют определенные слухи, предположения и спекуляции. И все это не соответствует истине. Когда будет принято решение, я сам дам об этом знать», — сказал футболист.

Контракт футболиста с «Шальке» рассчитан до лета 2018 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро. Сообщалось, что гильзенкирхинцы хотят выручить за Леона 22 миллиона евро.

«Шальке» занял 10 место по итогам чемпионата Германии. Горетцка провел 30 матчей, в которых пять раз поражал ворота соперников, а также пять раз помогал это сделать партнерам по команде.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Горетцка

«Бавария» согласовала контракт с Леоном Горетцкой

Леон Горетцка

Леон Горетцка дал согласие на переход в «Баварию»

Хольгер Бадштубер

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер летом покинет клуб

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 