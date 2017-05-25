Дженнаро Гаттузо согласился тренировать «молодежку» «Милана»

Экс-футболист «Милана» и сборной Италии Дженнаро Гаттузо принял предложение возглавить молодежный состав «Милана». Сам Гаттузо отметил, что на работу в другом клубе он бы не согласился.

«Я не согласился бы на такую работу ни в одном другом клубе. Но это «Милан»», — заявил Гаттузо.

Будучи игроком Гаттузо провел за «Милан» с 1999 по 2012 год, забив 9 голов. Ранее Дженнаро работал главным тренером в швейцарском «Сьоне», греческом ОФИ, итальянских «Палермо» и «Пизе».

Фото: Global Look Press

Источник: La Repubblica