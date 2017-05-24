Виктор Вальдес покинул «Мидлсбро»

Испанский голкипер «Мидлсбро» Виктор Вальдес покинул английский клуб. Напомним, что «Мидлсбро» покинул АПЛ по итогам сезон 16/17.

Стороны расторгли контракт по обоюдном согласию.

Стоит напомнить, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не против подписания контракта с 35-летним голкипером.

Вальдес подписал контракт с «Мидлсбро» летом 2016 года. Вратарь провел 28 матчей, в которых пропустил 36 мячей, а также отстоял 8 матчей на ноль. Его команда не сумела сохранить прописку в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Мидлсбро»