«Арсенал» будет платить Алексису Санчесу 20 миллионов евро в год

Руководство «Арсенала» прилагает все усилия, чтобы сохранить чилийского футболиста. Зарплата Санчеса может достигнуть 20 миллионов евро.

Лондонский клуб предложил футболисту новый контракт с улучшенными условиями. «Арсенал» хочет повысить зарплату Санчеса до 20 миллионов евро в год. «Бавария» не намерена платить ту же сумму, поскольку это на 4 миллиона больше, чем получает главная звезда команды Роберт Левандовски.

Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне Санчес забил 24 мяча и отдал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press

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