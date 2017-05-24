«Челси» не будет проводить чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

Лондонский «Челси» планировал провести парада в связи с чемпионским титулом АПЛ. Из-за теракта 22 мая в городе Манчестер, праздничный парад решено было отменить.

«В свете трагических событий мы считаем неуместным проведение нашего парада в воскресенье. Мы убеждены, что это правильное решение. Надеемся, что поклонники клуба с пониманием отнесутся к ситуации», – говорится в заявлении.

Праздник должен был состояться 28 мая.

Сообщается, что «Челси» объявил о том, что игроки команды выйдут с траурными повязками на матч финала Кубка Англии против «Арсенала». Клуб также направит денежные средства в фонд помощи пострадавшим.

Финал пройдет 27 мая на «Уэмбли». Матч начнется в 19:30 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Челси»