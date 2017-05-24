Леон Горетцка дал согласие на переход в «Баварию»

Автор: Никита Пронин 0

Леон Горетцка

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горетцка близок к переезду в «Баварию». Сообщается, что футболист дал согласие на переход.

22-летний немецкий полузащитник согласился перейти в мюнхенский клуб. «Шальке» планирует выручить за Леона 22 миллиона евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллинов евро.

«Шальке» занял 10 место по итогам чемпионата Гемании. Горетцка провел 30 матчей, в которых пять раз поражал ворота соперников, а также пять раз помогал это сделать партнерам по команде.

Фото: Global Look Press
Источник: SportBild

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