Леон Горетцка дал согласие на переход в «Баварию»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горетцка близок к переезду в «Баварию». Сообщается, что футболист дал согласие на переход.

22-летний немецкий полузащитник согласился перейти в мюнхенский клуб. «Шальке» планирует выручить за Леона 22 миллиона евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллинов евро.

«Шальке» занял 10 место по итогам чемпионата Гемании. Горетцка провел 30 матчей, в которых пять раз поражал ворота соперников, а также пять раз помогал это сделать партнерам по команде.

Фото: Global Look Press

Источник: SportBild