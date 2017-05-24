Лионель Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы

Автор: Вадим Павлов 0

Месси

Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор форварду «Барселоны» Лионелю Месси. Аргентинский нападающий приговорен к 21 месяцу тюрьмы.

Лионель Месси вместе со своим отцом Хорхе Месси предстали перед судом в июне прошлого года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые футболист «сине-гранатовых» получал за использование своего имиджа.

Согласно имеющейся информации, нападающий сборной Аргентины приговорен к 21 месяцу тюрьмы.

Отмечается, что этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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