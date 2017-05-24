Роман Павлюченко покидает «Урал»

Футбольный клуб «Урал» официально объявил о том, что форвард Роман Павлюченко покидает команду. Стороны были заинтересованы в продлении контракта, однако из-за семейных обстоятельств сотрудничество продолжено не будет.

«Контракт с экс-форвардом сборной России истекает по окончанию нынешнего сезона. «Урал» и Роман Павлюченко были заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако в связи с семейными обстоятельствами, которые возникли у Романа, было принято обоюдное решение о том, что продлеваться соглашение не будет и футболист вернется в Москву.

Футбольный клуб «Урал» благодарит Романа за игру в составе нашей команды, за добросовестное отношение к делу и благоприятное влияние на микроклимат внутри коллектива! Желаем успехов в профессиональной карьере и жизни, всегда будем рады встрече на футбольном поле», – сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

За «шмелей» 35-летний игрок выступал с 2016 года. В текущем сезоне Павлюченко сыграл за «Урал» в 24 матчах и отметился 4 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Урала»