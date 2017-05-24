Александр Головин: «Приятно внимание «Челси», но меня все устраивает в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал интерес лондонского «Челси» к своей персоне. 20-летний хавбек заявил, что его все устраивает в ЦСКА.

«Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как «Челси». Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где меня все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку Конфедераций», — заявил Головин.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб уже отправил армейцам запрос по поводу возможности приобретения 20-летнего полузащитника в летнее трансферное окно. Трансфер оценивается примерно в 20 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2016/17 Александр Головин провел за ЦСКА 29 матчей в РФПЛ и забил три мяча. Контракт Головина с красно-синими действует до 30 июня 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт