Алексей Миранчук: «Я хочу остаться в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что он хочет продолжить свою карьеру в составе «железнодорожников». Также футболист рассказал о задачах на следующий сезон и выразил надежду сыграть на Кубке конфедераций.

«Мы не сыграли с «Зенитом» в свою силу. Сразу после матча сложно сказать, с чем это связано. Сезон закончился не так, как нам хотелось. Но «Локомотив» попал в еврокубки. В следующем сезоне должны показать все, на что способны. Мой прогресс этой весной? Да, статистика показывает это, хотя я не люблю на нее смотреть. Голы и передачи – это важно, но важна и сама игра. В каком-то плане у меня получилось прибавить. Надеюсь продолжать в том же духе.

Трансферные слухи? Я хочу остаться в «Локомотиве». Меня все устраивает, нравится отношение ребят в команде и болельщиков. Также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку! Удачного отпуска. Ждем всех на стадионе в новом сезоне!

Планы на лето? Я попал в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций, поэтому отпуск не планировал. Нужно дождаться окончательной заявки. Чувствую доверие тренеров национальной команды. Надеюсь сыграть на Кубке конфедераций», — рассказал Алексей Мирачнук.

21-летний полузащитник мог покинуть «Локомотив» еще зимой. 21-летний хавбек вел переговоры с «Рубином», интерес к нему проявляли «Зенит» и «Краснодар». В текущем сезоне Алексей Миранчук провел за «красно-зеленых» 29 матчей в РФПЛ, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Локомотива»