Александр Беленов может перейти в «Терек»

Автор: Вадим Павлов 0

Александр Беленов

«Терек» заинтересован в приобретении голкипера «Уфы» Александра Беленова. Ранее грозненцы объявили о расставании с вратарем Ярославом Годзюром.

Согласно имеющейся информации, «Терек» проявляет предметный интерес к голкиперу «Уфы» Александру Беленову.

Первую часть сезона 30-летний вратарь провел в «Анжи», а в зимнее трансферное окно присоединился к «Уфе». Всего в завершившемся чемпионате России он провел 27 матчей и пропустил 28 голов.

Напомним, Александр Беленов был включен Станиславом Черчесовым в расширенный список сборной России для подготовки к Кубку конфедераций.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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