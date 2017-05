Защитник молодежной сборной Англии забил автогол с центра поля

В матче Молодежного Чемпионата мира защитник сборной Англии забил мяч в свои ворота ударом с центра поля. В результате курьезной ошибки англичане упустили победу.

Курьезный эпизод произошел в матче группового турнира Молодежного Чемпионата мира Англия — Гвинея. При счете 1:0 в пользу сборной Англии защитник родоначальников футбола Фикайо Томори из центрального круга сделал передачу в сторону своих ворот и застал врасплох вратаря.

В итоге Англия упустила победу — игра так и закончилась со счетом 1:1. После двух туров в активе англичан 4 очка, у Гвинеи — 1 балл.

England U20s may have just scored the worst own-goal ever. pic.twitter.com/WtVEsZZAna

— Derek Alberts (@derekalberts1) 23 мая 2017 г.