Защитник молодежной сборной Англии забил автогол с центра поля

Автор: Вадим Павлов 0

Томори

В матче Молодежного Чемпионата мира защитник сборной Англии забил мяч в свои ворота ударом с центра поля. В результате курьезной ошибки англичане упустили победу.

Курьезный эпизод произошел в матче группового турнира Молодежного Чемпионата мира Англия — Гвинея. При счете 1:0 в пользу сборной Англии защитник родоначальников футбола Фикайо Томори из центрального круга сделал передачу в сторону своих ворот и застал врасплох вратаря.

В итоге Англия упустила победу — игра так и закончилась со счетом 1:1. После двух туров в активе англичан 4 очка, у Гвинеи — 1 балл.

Фото: Global Look Press
Источник: Derek Alberts

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