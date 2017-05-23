Массимо Каррера: «Не исключаю, что летом в «Спартаке» могут появиться 3-4 новых игрока»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о трансферных планах. Также итальянский специалист поведал о будущем Квинси Промеса.

«Не хотелось бы рассказывать о наших трансферных планах, это все-таки внутреннее дело клуба. Конечно, у нас есть определенные планы и мысли по этому поводу, не исключаю, что могут появиться 3-4 новых игрока. В следующем сезоне нам играть на три фронта — чемпионат страны, Кубок России и Лига чемпионов. Объективно нужно иметь более глубокий состав, чем сегодня.

Уход Промеса? По состоянию на сегодняшний день Квинси остается игроком «Спартака». И я надеюсь, что он им останется и к тому моменту, когда мы стартуем в Лиге чемпионов. Квинси хочет играть в Лиге чемпионов за «Спартак», а «Спартак» хочет видеть Квинси в своем составе, так что наши желания совпадают! Другое дело, если клубу и футболисту поступит очень серьезное предложение. Тогда заинтересованные стороны сядут и обсудят этот вопрос, чтобы вместе принять правильное решение. Пока такой необходимости не возникло», — рассказал итальянский специалист.

Массимо Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и выиграл с командой прошедший чемпионат России, ставший для красно-белых первым с 2001 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС