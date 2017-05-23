Игорь Лебеденко и еще три футболиста покинули «Терек»

Автор: Вадим Павлов 0

Лебеденко

«Терек» расстался с четырьмя футболистами. Контракты Ярослава Годзюра, Георге Грозава, Факундо Пириса и Игоря Лебеденко истекли и клуб решил не продлевать с ними соглашения.

В связи с окончанием срока действия контрактов «Терек» покинули вратарь Ярослав Годзюр, полузащитники Георге Грозав, Факундо Пирис и Игорь Лебеденко.

В минувшем сезоне Годзюр принял участие в одном матче чемпионата России, Грозав провел в РФПЛ 21 игру, в которых забил 5 голов и 4 раза ассистировал партнерам, на счету Пириса 26 встреч в чемпионате и один гол, а Лебеденко 17 раз выходил на поле, забив 3 мяча.

«Выражаем ребятам огромную благодарность за работу в клубе и желаем им профессиональной удачи и счастья в личной жизни!», – сказано в официальном сообщении на сайте клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Терека»

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