Андрес Иньеста может перейти в «Ювентус»

Автор: Вадим Павлов 0

Андрес Иньеста

«Ювентус» может приобрести Андреса Иньесту. Туринский клуб пристально следит за развитием ситуации с заканчивающимся контрактом испанского хавбека.

«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, контракт которого с каталонцами истекает следующим летом. За 15 лет 33-летний хавбек провел за каталонский клуб 629 матчей, однако, в связи с травмами и проблемами с физической формой, в завершившемся сезоне он выходил на поле в стартовом составе в Примере лишь 13 раз.

Напомним, ранее хавбек заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Барселоне».

В завершившемся чемпионате Андрес Иньеста принял участие в 36 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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