Халк может заменить Алексиса Санчеса в «Арсенале»

Автор: Вадим Павлов 0

Халк

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк попал в сферу интересов «Арсенала». Бразилец может стать заменой Алексису Санчесу.

Сообщается, что 30-летний Халк может заменить в команде Алексиса Санчеса. Контракт чилийца истекает в 2018 году, и высока вероятность того, что грядущим летом 28-летний футболист покинет «Арсенал».

В услугах Алексиса Санчеса заинтересованы «Бавария», «Манчестер Сити» и «Челси». Халк, в свою очередь, недавно признался, что мечтает играть в АПЛ и болеет за «Арсенал».

Контракт Халка, купленного у «Зенита» летом 2016 года за 55,8 млн евро, истекает летом 2020 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon

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