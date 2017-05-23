Массимо Каррера: «Что бы я ответил Луческу? Судьи не помогали «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о лучших российских футболистах. Также итальянский специалист ответил Мирче Луческу на обвинения в предвзятости судей.

«Тройка лучших игроков чемпионата России сезона-2016/17? Лучшие игроки для меня — мои! И их не трое, а больше, вся команда! Если брать футболистов из других команд, то трудно не выделить форварда Смолова, который стал лучшим бомбардиром турнира. А вратарь Акинфеев всегда является примером для своих коллег.

Самый известный из российских футболистов? За всю Европу я не скажу, а в Италии помнят, пожалуй, Аршавина. Если же брать игроков из всего постсоветского пространства, то, конечно, у нас вспоминают в первую очередь Андрея Шевченко. Еще Каху Каладзе.

Что бы я ответил Луческу, который считает, что «Спартаку» помогали судьи? Я могу сказать только одно: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали нашей команде», — рассказал Массимо Каррера.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и выиграл с командой прошедший чемпионат России.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС