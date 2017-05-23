Вратарь «Спартака» из Нальчика отправится с ЦСКА на сборы

Автор: Никита Пронин 0

Антон Антипов

Голкипер клуба «Спартак-Нальчик» Антон Антипов интересен московским армейцам. Вратарь отправится с ЦСКА на сборы в Австрию.

Тренер нальчан Хасан Биджиев отмечал ранее, что потенциал Антипова позволяет ему играть на уровне Премьер-Лиги. В текущем сезоне голкипер провел 13 матчей на ноль, что заинтересовало селекционеров ЦСКА. Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

Напомним, что ЦСКА объявил об уходе Чепчугова, так что приобретение Антипова вполне вероятно.

Несмотря на подвиги своего голкипера, «Спартак» занял 19-е место и вылетел в ПФЛ.

Фото: официальный сайт ПФК «Спартак Нальчик»
Источник: Чемпионат

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