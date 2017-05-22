«Монако» заплатит за Юри Тилеманса 25 миллионов евро

«Андерлехт» расстанется со своим лидером Юри Тилемансом. Это подтвердил спортивный директор клуба Херман Ван Холсбек.

«Тилеманс покинет «Андерлехт», и мы сделаем объявление об этом на этой неделе. Есть еще несколько деталей, которые необходимо обсудить, но уверен, что до конца недели игрок покинет клуб. Его переход в «Монако» еще не завершен на сто процентов, но «монегаски» показали, что они очень хотят подписать Юри», — заявил Холсбек.

Тилеманс провел в Бельгии 4 года. В текущем сезоне Юри заработал 13+12 результативных очков по системе гол+пас.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс