«Монако» заплатит за Юри Тилеманса 25 миллионов евро

Автор: Никита Пронин 0

Юри Тилеманс

«Андерлехт» расстанется со своим лидером Юри Тилемансом. Это подтвердил спортивный директор клуба Херман Ван Холсбек.

«Тилеманс покинет «Андерлехт», и мы сделаем объявление об этом на этой неделе. Есть еще несколько деталей, которые необходимо обсудить, но уверен, что до конца недели игрок покинет клуб. Его переход в «Монако» еще не завершен на сто процентов, но «монегаски» показали, что они очень хотят подписать Юри», — заявил Холсбек.

Тилеманс провел в Бельгии 4 года. В текущем сезоне Юри заработал 13+12 результативных очков по системе гол+пас.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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