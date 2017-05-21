Алексей Ионов вернется в московское «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов вернется в «Динамо». Об этом заявил гендиректор армейцев Роман Бабаев.

«Думаю, что Алексей вернется в «Динамо». Мы благодарны ему за тот период, что он провел в ЦСКА. Ионов приносил пользу. Но он, думаю, все же вернется в стан «Динамо», – заявил Бабаев.

Летом 2016 года Алексей был взят армейцами в аренду с правом последующего выкупа.

Ионов сыграл в 24 матчах чемпионата страны. За это время футболист трижды поражал ворота соперников и столько же раз ассистировал свои партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт