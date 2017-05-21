ЦСКА получит около пяти миллионов долларов

Автор: Никита Пронин 0

Роман Бабаев, Алан Дзагоев

Стало известно, сколько ЦСКА получит за серебряные медали чемпионата России. Об этом зявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Мы получим приблизительно около четырех-пяти миллионов долларов, но это мало, если сравнивать с другими чемпионатами. В Англии команда из чемпион-лиги, выходящая в премьер-лигу, получает 40 миллионов фунтов», — сказал Бабаев.

ЦСКА завершил чемпионат на второй строчке, а лучшим бомбардиром команды стал Бибрас Натхо – 6 мячей.ото:

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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