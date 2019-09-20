Олег Романцев включен в состав технического комитета РФС

Автор: Анатолий Акулов 0

В Российском футбольном союзе произошли кадровые изменения. Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев вошел в состав технического комитета организации.

Данное решение было принято сегодня по итогам заседания исполкома организации. Помимо Романцева в технический комитет РФС включен экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Технический комитет занимается вопросами научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных званий и почетных спортивных званий. Кроме того, осуществляет анализ выступления сборных команд Российской Федерации по футболу, а также представляет в исполком на утверждение списки лучших футболистов по итогам спортивного сезона.

Напомним, Олег Романцев признан самым титулованным тренером в истории российского футбола. Вместе со «Спартаком» он становился чемпионом России 8 раз.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФС

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