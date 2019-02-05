Серхио Рамос: «Мне бы хотелось стать тренером. Я комфортно чувствую себя, когда что-то советую партнерам»

Капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал о своем желании. Он хочет быть тренером, когда закончит карьеру футболиста.

«Мне бы хотелось стать тренером. Я комфортно чувствую себя, когда что-то советую партнерам. Я лидер, я капитан. В приниципе, при всем уважении к тренерам, это похоже на то, чем они занимаются. Так что я бы не стал отвергать такую возможность», – сказал Рамос.

В нынешнем сезоне 32-летний испанский защитник принял участие в 22 матчах чемпионата Испании. Он забил 5 мячей и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: El Hormiguero