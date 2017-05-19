Массимо Каррера дисквалифицирован на один матч условно

Автор: Никита Пронин 0

РФПЛ. 29 тур. «Спартак» — «Терек» — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 17 мая 2017 г.

Главный тренер «Спартака» получил условную дисквалификацию по итогам 29-го тура. Об это заявил Председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«По матчу «Спартак» — »Терек», по рапорту делегата на 62-й и 88-й минуте Каррера покидал пределы технической зоны. Это уже пятое нарушение у тренера. Мы оштрафовали его на 30 тыс. рублей и дисквалифицировали на один матч условно и установили испытательный срок на 6 месяцев», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Также клуб оштрафован за пиротехнику на 400 тысяч рублей, и на 100 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики», — заявил Григорьянц.

«Спартак» разгромил грозненский «Терек» и по окончанию матча получил трофей, который был недосягаемым в течение 16 лет.

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Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат. com

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