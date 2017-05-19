Артем Ребров: «Пришел Каррера и мы поняли, что пришел мужик вот с такими… Сами понимаете»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от работы с Массимо Кареррой. Также 33-летний вратарь рассказал о предшественниках итальянского специалиста.

«Помню ли первый разговор Карреры с командой? Были две важных беседы. В первой Массимо сказал так: хочу побеждать и привык это делать, может, меня уберут завтра, но в ближайшей игре мы выиграем. Потом говорил вот что: там, за дверью, я за вас горой, буду всегда защищать. А здесь скажу все как есть и в глаза. Так и получилось. Ни разу он за спиной не сказал плохого слова. Мы потому и пошли за ним, так как почувствовали это. Поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… Сами понимаете. Это было очень важно для футболистов. Все поверили в себя. Каррера заставил поверить.

Не смогли ли предшественники? Никто не говорит, что предыдущие тренеры плохие. Но что-то Каррера такое принес, что это сработало. Кто-то кивает на удачу, на везение — это абсурд. Но ерунда и то, что Каррера дал только эмоции. А как же «физика»? Таких нагрузок, такой беговой работы, как в этом сезоне, не получали никогда! Даже у Якина. Было тяжело, кто-то пищал, но это дало результат. Мы преодолели трудности, в том числе и во время зимнего перерыва, и победили», — рассказал Ребров.

В текущем розыгрыше РФПЛ Артем Ребров принял участие в 28 матчах, в которых пропустил 24 гола, 5 из которых с пенальти.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс