Андрей Лунев пропустит одну неделю

Автор: Никита Пронин 0

Андрей Лунев, Зенит

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев получил травму в матче 29-го тура с «Краснодаром». У вратаря проблема со связками.

У Андрея Лунева  диагностировано повреждение боковой коллатеральной связки, которое вратарь получил в домашней игре с «Краснодаром» и был заменён в первом тайме. В связи с эти Лунев пропустит одну неделю и не сможет помочь в последнем туре чемпионата в матче с московским «Локомотивом».

«Зенит» все еще имеет шансы на Лигу чемпионов. Для это петербургский клуб должен в гсотевом матче обыгрывать «Локомотив», и надеется на осечку московских армейцев в домашнем матче с «Анжи». Все встречи 30-го тура начнутся 21 мая в  15:00.

Лунев перешел из «Уфы» в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Голкипер провел 10 матчей, в которых пропустил всего пять мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт FM

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Спартак

«Спартак» — чемпион России, Слуцкий может возглавить «Челси», Бердыева ждут в «Краснодаре», проблемы Халка в Китае. Главные новости дня

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится на «Петровском»

Спартак, ЦСКА, Россия

«Спартак», «Зенит» и ЦСКА получили лицензии от УЕФА

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 