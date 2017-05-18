Андрей Лунев пропустит одну неделю

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев получил травму в матче 29-го тура с «Краснодаром». У вратаря проблема со связками.

У Андрея Лунева диагностировано повреждение боковой коллатеральной связки, которое вратарь получил в домашней игре с «Краснодаром» и был заменён в первом тайме. В связи с эти Лунев пропустит одну неделю и не сможет помочь в последнем туре чемпионата в матче с московским «Локомотивом».

«Зенит» все еще имеет шансы на Лигу чемпионов. Для это петербургский клуб должен в гсотевом матче обыгрывать «Локомотив», и надеется на осечку московских армейцев в домашнем матче с «Анжи». Все встречи 30-го тура начнутся 21 мая в 15:00.

Лунев перешел из «Уфы» в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Голкипер провел 10 матчей, в которых пропустил всего пять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт FM