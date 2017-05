Лерой Сане и Юлиан Дракслер приедут на Кубок Конфедераций

Сборная Германии объявила состав на Кубок Конфедераций в России. В этот список вошли 23 футболиста.

Стоит отметить, что Немецкий футбольный союз не разделил полузащитников и нападающих, включив всех футболистов этих линий в одну категорию.

Состав сборной Германии:

Вратари: Бернд Лено, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп;

Защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Беньямин Хенрихс, Джошуа Киммих, Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;

Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Себастьян Руди, Лерой Сане, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.

Here it is in full, the #DieMannschaft squad for the 2017 #ConfedCup! 🇩🇪 pic.twitter.com/KXHMWY4ZNU

— Germany (@DFB_Team_EN) May 17, 2017