Игроки «Барселоны» хотят видеть главным тренером клуба Эрнесто Вальверде

Автор: Вадим Павлов 0

Вальверде

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде может возглавить «Барселону». Футболисты каталонской команды хотят работать под его началом.

Как сообщают испанские СМИ, в команде нет ни одного игрока, который был бы против назначения Вальверде. Некоторые из футболистов с большим энтузиазмом восприняли новость о вероятном назначении наставника «Атлетика» главным тренером «сине-гранатовых».

Руководство клуба в свою очередь сообщало, что информация относительно нового тренера команды появится не ранее 29 мая. То есть спустя два дня после финала Кубка Испании, в котором «Барселона» встретится с «Алавесом».

Также сообщается, что каталонский клуб уже давно ведет переговоры с Вальверде, рассматривая его в качестве главного кандидата на пост главного тренера.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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