Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Все, кто создавал новый стадион «Зенита» — совершили подвиг»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что решение о названии для нового стадиона «Зенита» будет принято по результатам опроса общественного мнения. Он уверен, что вся Россия будет гордиться новым стадионом сине-бело-голубых.

«Решение о названии будет приниматься по результатам опроса общественного мнения. Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова».

Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, — совершили маленький, но трудовой подвиг», — заявил Албин.

Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, — совершили маленький, но трудовой подвиг. — Игорь Албин (@Albin_Igor) 17 мая 2017 г.

Напомним, стадион в Санкт-Петербурге строился на протяжении 10 лет и по его стоимость составила более 42 млрд рублей.

Сообщалось, что газон на стадионе, возможно, придется сменить полностью, а «Зенит» уже отказался выступать на поле такого качества и проведет матч 29-го тура на стадионе «Петровский».

2 июля на новом стадионе «Зенита» пройдет финал Кубка Конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter