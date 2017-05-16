Леонид Федун: «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги чемпионов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как «Спартак» будет отмечать чемпионство, прокомментировал уход Артема Дзюбы и рассказал о будущем Квинси Промеса. Также бизнесмен сделал громкое заявление о том, насколько далеко «Спартак» может пройти в Лиге чемпионов.

«Стало ли для меня неожиданностью такое количество болельщиков, которое приехало в Тушино? «Спартак» на сегодняшний день — самый популярный клуб страны. Это действительно народная команда. Произошедшее только подтвердило данный факт.

Не хотелось ли мне попросить мэрию Москвы провести чемпионский парад в городе по примеру того, как это делают в других странах? Могу сказать только одно — потерпите немного. Скоро все узнаете. 17 мая после матча с «Тереком» команде вручат чемпионский кубок. «Спартак» ожидает эдакая гала-ночь. Надеюсь, все будет происходить более организованно, чем это было после игры в Перми. Но давайте все-таки доживем до 21-го. Мы обратились в соответствующие органы. Ответа пока не получили.

Утверждения экспертов, что в нынешнем сезоне скорее не так силен «Спартак», как слабы его конкуренты? Пусть прочтут басню Крылова «Лисица и виноград». Находить какие-то аргументы в свою пользу — удел проигравших. Что они еще могут сказать? Мы не собираемся вступать в эти препирательства.

Почему это мы плохо с Дзюбой и Широковым расстались? Широков получил все деньги до последней копейки, которые полагались ему по бонусу. Он внес определенный вклад в игру команды, за что мы Роману благодарны. А Дзюба выбрал вариант перехода в стан прямого конкурента и принципиального соперника «Спартака». Было бы странно, если после такого Артема поддержало руководство и болельщики. Но это просто шоу. Слово вражда здесь не слишком подходит. Футбол всегда сопровождают очень сильные эмоции, и без них смотреть игру было бы неинтересно. Плюс, в прессе создается определённый шум. Как говорил один одесский продюсер, занимавшийся продажей билетов, «любой кипиш в прессе всегда полезен, кроме некролога».

Возвращение Дзюбы? Я уже говорил — в этом мире никогда нельзя ни от чего зарекаться. По-прежнему считаю Артема лучшим российским нападающим.

Покинет ли Промес «Спартак»? Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперед ничего нельзя. О чем говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у «Спартака»? Насколько я знаю Промеса, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведет с нами.

Чего я хочу теперь, после чемпионства? Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы», — рассказал Федун.

Фото: Global Look Press

Источник: RT