«Спартак», «Зенит» и ЦСКА получили лицензии от УЕФА

Российские клубы получили лицензии от РФС и УЕФА на участие в еврокубках в сезоне 17/18. Об этом сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

«На еврокубки было подано восемь заявок, из них семь получили лицензии УЕФА – «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» и «Рубин». Не получил лицензию «Урал», – сообщил Летин.

«Спартак» уже досрочно стал чемпионом России и начнет свой путь в Лиге чемпионов с группового этапа. Отметим, что красно-белые попали в первую корзину. За вторую путевку в Лигу чемпионов спорят ЦСКА и «Зенит», которых отделяет все один балл за два тура до конца чемпионата. «Краснодар», «Ростов» и «Терек» борются за одно место в Лиге Европы, в которую уже попал московский «Локомотив» выиграв Кубок России.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС