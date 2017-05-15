Александр Кокорин не попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку Конфедераций FIFA 2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

В списке значатся 30 футболистов.

Вратари

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

2. Александр Беленов («Уфа»)

3. Маринато Гилерме («Локомотив»)

4. Андрей Лунев («Зенит»)

Защитники

5. Виктор Васин (ЦСКА)

6. Георгий Джикия (Спартак»)

7. Руслан Камболов («Рубин»)

8. Федор Кудряшов («Ростов»)

9. Илья Кутепов («Спартак»)

10. Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция)

11. Андрей Семенов («Терек»)

12. Роман Шишкин («Краснодар)

Полузащитники

13. Юрий Газинский («Краснодар»)

14. Денис Глушаков («Спартак»)

15. Александр Головин (ЦСКА)

16. Алан Дзагоев (ЦСКА)

17. Александр Ерохин («Ростов»)

18. Юрий Жирков («Зенит»)

19. Роман Зобнин («Спартак»)

20. Дмитрий Комбаров («Спартак»)

21. Алексей Миранчук («Локомотив»)

22. Александр Самедов («Спартак»)

23. Игорь Смольников («Зенит»)

24. Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

25. Марио Фернандес (ЦСКА)

Нападающие

26. Александр Бухаров («Ростов»)

27. Артем Дзюба («Зенит»)

28. Максим Канунников («Рубин»)

29. Дмитрий Полоз («Ростов»)

30. Федор Смолов («Краснодар»)

После заключительного тура Чемпионата России будет определен список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии, окончательная заявка национальной сборной на Кубок Конфедераций FIFA должна быть обнародована не позднее 7 июня.

Подопечные Станислава Черчесова соберутся в Москве 25 мая, с 26 мая по 3 июня национальная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдет контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.

Фото: Global Look Press

Источник: РФС