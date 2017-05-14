Уэйн Руни за два часа в казино проиграл полмиллиона фунтов

Автор: Вадим Павлов 0

Руни

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посетил казино. За одну ночь капитан «красных дьяволов» проиграл 500 тысяч фунтов.

Капитан «МЮ» Уэйн Руни побывал в казино «Manchester235». По словам одного из посетителей, Руни играл в блэкджек и русскую рулетку, часто ставя на красное. 31-летний капитан «МЮ» провел в игорном заведении два часа и выпил несколько бутылок пива.

Сообщается, что Руни воспользовался отсутствием в городе своей жены, которая уехала с детьми в путешествие по Европе.

Напомним, в «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни зарабатывает около 300 тысяч фунтов в неделю.

В текущем розыгрыше АПЛ Руни принял участие в 22 матчах, в которых отметился 4 голами.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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